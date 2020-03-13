Якутянин совершил ограбление ради подарка на 8 марта

В Мирнинском районе ранее неоднократно судимый, в том числе за тяжкое преступление против личности, 38 – летний местный житель подозревается в грабеже.

Установлено, что 8 марта текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем свободного доступа проник в служебное помещение продуктового магазина, где его внимание привлек сейф, рядом с которым он нашел ключ. Похитив из сейфа 22 760 рублей, мужчина уже собирался покинуть место преступления, но его заметила продавец. Когда женщина попыталась его остановить, злоумышленник толкнул её и скрылся в неизвестном направлении. По словам подозреваемого, похищенные денежные средства он перевел своей знакомой в качестве подарка на 8 марта.

Возбуждено уголовное дело по п. «в, г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».