Сооснователь «Диссернета», Заякин объявлен в федеральный розыск

МВД объявило в федеральный розыск сооснователя «Диссернета», физика и журналиста Андрея Заякина. В конце августа суд назначил ему запрет определенных действий по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности.

Справка: Андре́й Ви́кторович Зая́кин (род. 23 февраля 1981, Якутск, РСФСР, СССР) — российский учёный-физик и общественный деятель. Один из основателей вольного сетевого сообщества «Диссернет». В 2016 году — кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко».

Информация о розыске господина Заякина появилась в базе МВД. В карточке в качестве основания указан розыск «по статье УК». Ранее не сообщалось об отъезде сооснователя «Диссернета» из страны.

Андрей Заякин был задержан 28 августа в его квартире в Москве. Ему вменяется в вину перевод на сумму 1 тыс. руб. в пользу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена; ликвидирован), осуществленный на следующий день после вступления в силу судебного решения о признании организации экстремистской. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности). Суд запретил господину Заякину выходить из дома с 20:00 до 08:00, общаться с другими фигурантами дела, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и интернетом.

Источник: kommersant.ru