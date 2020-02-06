Якутянин собрал урожай и угодил в тюрьму

В Ленске суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который обвинялся в продаже наркотиков.

По версии следствия, в конце апреля 2019 года подсудимый договорился о продаже знакомому более 2 грамм гашиша, полученные им путем сбора дикорастущих кустов конопли.

В тот же день наркотическое средство за ранее оговоренную сумму было передано им покупателю, после чего оба были задержаны сотрудниками полиции.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, принимая во внимание отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие малолетнего ребенка приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

В отношении покупателя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ.