Якутянин снялся в комедийном сериале 😍

24 октября на телеканале ТНТ вышли два новых эпизода третьего сезона комедийного сериала «Девушки с Макаровым». Одну из ролей в сериале получил якутянин Никита АБДУЛОВ, сообщает ЯСИА.

В сериале «Девушки с Макаровым» разворачиваются следующие события. На службу в РОВД Бутово вернутся обаятельные герои, которых благодаря первым двум сезонам ситкома полюбила огромная аудитория: брутальный оперативник Павел Макаров (Павел Майков) и четыре его подопечные – лейтенанты Синицкая (Валерия Астапова), Туркина (Алевтина Тукан), Попова (Влада Ермолаева) и Верба (Елена Полянская). Они продолжат бороться с преступностью на улицах Москвы и разбираться в своей личной жизни, используя самое верное средство – юмор.

«Еще до того, как я получила предложение сняться в новом сезоне «Девушек с Макаровым», я наблюдала за героями комедии, а еще была знакома с режиссером Раддой Новиковой, с которой я работала над другими проектами. Радда всегда создает на площадке уют и тепло, и воспоминания от съемок у меня остались только положительные. Если говорить о моей героине, она стажер, довольно непосредственная девушка, уверена в своих действиях, не волнуется из-за мнения других людей, придерживается своих взглядов и своих идеалов», — рассказала актриса Юлия Топольницкая.

Никита Абдулов родился 22 июня 1991 года в поселке Хани Нерюнгринского района. В 2013 году окончил Новосибирский государственный театральный институт по специальности «актёр театра и кино». Он сыграл в более чем тридцати фильмах и сериалах. Из наиболее ярких работ актера можно выделить следующие проекты: «Филфак», «Родители 3», «Меч. Сезон второй», «Опекун», «Балабол 2», «Учителя».

В сериале «Девушки с Макаровым» Никита Абдулов играет персонажа по прозвищу Лёха Квадрат.