Якутянин сломал телевизор, теперь ему грозит 2 года

В дежурную часть полиции Горного района поступила информация о повреждении телевизора стоимостью 24 500 рублей.

В результате оперативных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 54-летний мужчина.

Выяснилось, что подозреваемый находился в гостях у потерпевшей. После совместного распития между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник схватил со стола чашку и бросил её в сторону телевизора, в результате чего экран разбился.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.