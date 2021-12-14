14.12.2021
20:56
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Происшествия
Якутянин сломал телевизор, теперь ему грозит 2 года
В дежурную часть полиции Горного района поступила информация о повреждении телевизора стоимостью 24 500 рублей.
В результате оперативных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 54-летний мужчина.
Выяснилось, что подозреваемый находился в гостях у потерпевшей. После совместного распития между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник схватил со стола чашку и бросил её в сторону телевизора, в результате чего экран разбился.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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