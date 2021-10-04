Якутянин сильно ошибся, поддавшись очарованию девичьего голоса

33-летнему жителю Нерюнгринского района мужчине поступил звонок с номера +7-499-266-41-50. Девушка представилась сотрудником банка и сообщила, что его «личные данные скомпрометированы», и, чтобы исчерпать лимит по дебетовым картам, чтобы посторонние лица не смогли воспользоваться его денежными средствами, необходимо оформить кредит и перевести все деньги, имеющиеся на картах, в том числе и кредитные, на «защищённые» счета. Девушка убедила заявителя, что это нужно для того, чтобы установить источник утечки информации. Поверив аферистке, потерпевший оформил два раза кредит на общую сумму 295 000 рублей, затем снял все средства, в том числе и заёмные, со своих карт и по под диктовку лжесотрудников перевёл им 652 000 рублей.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что сотрудники банков никогда не сообщают по телефону об утечке ваших персональных данных либо о подозрительных операциях по вашей карте, так делают только мошенники, чтобы похитить денежные средства, имеющиеся на ваших счетах, или же с целью вынудить вас оформить кредит и перевести деньги на их счета. Никогда не оформляйте кредит по указанию третьих лиц и не переводите деньги на различные «защищённые» счета, какие бы доводы вам ни приводили.