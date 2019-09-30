Якутянин шикарно погулял на чужие деньги

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району Якутии обратилась жительница города Мирного и сообщила, что с потерянной банковской карты неизвестными похищены около 25000 рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался 31 – летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый нашел банковскую карту потерпевшей на улице. Поняв, что карта оснащена бесконтактной системой платежей, он решил воспользоваться ею в личных целях. В тот же день он отправился с друзьями в ресторан, заказав VIP — зал. Щедро угощая своих приятелей, подозреваемый потратил в увеселительном заведении около 25 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.