Якутянин-серебряный призёр Всероссийских соревнований по лыжным гонкам

Алданский лыжник Михаил Соснин серебряный призёр Всероссийских соревнований по лыжным гонкам.

В Сыктывкаре, 26 ноября, на всероссийских стартах алданец Михаил Соснин поднялся на второе место пьедестала победителей, уступив олимпийскому чемпиону Пекина 2022 Сергею Устюгову.

Якутский лыжник стал серебряным призёром гонки Всероссийских соревнований «Сыктывкарская лыжня» на дистанции 15 км свободным стилем среди мужчин. Михаил Соснин показал второй результат из 268 заявленных на гонку соперников, уступив победителю Сергею Устюгову 1.52.4 сек. Алданец в упорной борьбе «вырвал» серебро всероссийской гонки у сильнейшего лыжника Республики Мордовия Рауля Шакирзянова (+1:54.4). Сила воли, мастерство и две секунды определили места на пьедестале победителей всероссийской лыжной гонки. И вот, в начале сезона, в призовом активе сборной Республики Саха (Якутия) по лыжным гонкам 🥈серебряная медаль Всероссийских соревнований алданца Михаила Соснина!