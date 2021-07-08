Якутянин сдуру доверился лже-гуру

Житель Нюрбы увидел рекламу инвестиционной площадки в сети и потерял крупную сумму денег.

Сперва якутянин решил рискнуть 15 тысячами рублей, но мошенники на этом не успокоились. Под их влиянием оператор АК «Алроса» установил на своем телефоне специальные приложения и стал «инвестировать» сперва свои, а потом и заемные деньги.

Полицейским пояснил, что с 21 июня по 6 июля он перечислил мошенникам 1 275 000 рублей.

Проводится процессуальная проверка.