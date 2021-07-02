Якутянин рискнул и…

По сообщению пресс-службы МВД, мошенники валютного рынка все чаще вовлекают якутян в игры на несуществующих биржевых платформах, обещая получение сверхприбыли.

Лжеброкеры создают фейковые сайты трейдинговых и фондовых бирж, дают своим клиентам доступ к выдуманным личным кабинетам и просят зарегистрироваться. Заинтересовавшись предложением и желая заработать быстрые деньги, граждане вводят свои персональные данные. После этого «финансовые консультанты» рассказывают условия инвестирования, убеждают их внести первоначальный взнос, часто просят установить сторонние мобильные приложения для «работы» на бирже. Заманив в ловушку, злоумышленники выманивают средства у граждан под разными предлогами такими как, колебания на фондовом рынке, «заморозка» счетов, налог при выводе средств и другие.

Мошенники настойчиво предлагают продолжить играть, уговаривают взять кредиты, чтобы возместить понесенные убытки или же ещё больше увеличить свои доходы. Таким образом, потерпевшие перечисляют все свои сбережения на подставные счета и погружаются в огромные долги перед банками.

В такую ситуацию попал житель Якутска, который в надежде заработать «инвестировал» аферистам около 2 миллионов рублей, в том числе и заемные средства.