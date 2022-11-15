Якутянин растратил сельхозсубсидию на ставки у букмекеров в интернете

Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Верхневилюйского района в растрате денежных средств, выделенных в качестве субсидии на поддержку сельского хозяйства

Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Верхневилюйского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, в мае 2022 года в Верхневилюйском районе председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива растратил денежные средства, поступившие на расчетный счет кооператива в виде субсидии на поддержку сельского хозяйства. Как установлено материалами уголовного дела, обвиняемый растратил денежные средства посредством ставок в виртуальных букмекерских конторах в сети «Интернет». Таким образом он растратил денежные средства кооператива на сумму свыше 400 тыс. рублей. Следствием проведен комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Следует отметить, что обвиняемый в полном объеме возместил причиненный своими действиями ущерб на стадии предварительного следствия. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками подразделения экономической безопасности отдела полиции.