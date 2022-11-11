11.11.2022
12:50
83

Происшествия

Якутянин рассказал, почему совершил преступление

На днях в дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница г. Якутска. Потерпевшая пояснила, что на ночь оставила свою автомашину, прикрытую тентом во дворе дома на ул. Фёдора Попова, а утром обнаружила, что портативный гараж похищен.

Полицейскими по горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в краже. Им оказался  ранее судимый  28-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый, проходя мимо жилого дома, заметил автомобиль, прикрытый тентом. По словам подозреваемого, в состоянии опьянения он решил похитить тент для своей автомашины.

Возбуждено уголовное дело по ч.2ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые водители, во избежание хищений ваших гаражей-тентов полиция рекомендует принять меры для защиты своего имущества:

Пометьте свои гаражи — «одеяла» несмываемой краской, написав государственный номер своего автомобиля;

Старайтесь ставить транспорт в зоне видимости камер наружного видеонаблюдения;

Если вы оставляете на ночь авто у себя во дворе или на долгое время в каком-либо месте, то не будет лишним придавить край материала передними колесами авто.

Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх