Якутянин рассказал, как побывал на параде Победы в Москве

Житель Мегино-Кангаласского улуса Якутии Павел СУДИКО проявив блестящие знания военной истории страны и мира во всероссийском историческом «Диктанте Победы», был награжден именным билетом и стал свидетелем парада в честь 75-летия Победы.

Нам удалось связаться с Павлом Судико и получить его комментарий. Вот, что он нам рассказал:

“Принять участие на Параде Победы – моя мечта с детства. Сорванцом грезил гордо пройти по брусчатке Красной Площади. Но даже когда мой призывной возраст миновал, не опускал руки – решил хотя бы увидеть парад своими глазами. Много раз пытался разными путями попасть на это торжественное мероприятие, даже письмо Президенту писал. И благодаря проекту “Диктант Победы” используя свои возможности и знания воплотил давнюю мечту в реальность.

В прошлом 2019 году участвовал в “Диктанте Победы”. Он проходил в 1300 площадках по всей России и 19 союзных государств. Представляете, сколько участников было? Полмиллиона человек! И оказаться лучшим среди них – это все равно, что стать космонавтом, или олимпийцем. Просто удача была на моей стороне, помогло и то, что мы якутяне от природы являемся смекалистыми, ловкими, быстрыми. Именно такие качества отличали наших воинов якутян в Великой Отечественной войне.

В общем, попал в десятку лучших.

Тогда нас пригласили в Москву для награждения и объявили, что мы станем свидетелями юбилейного Парада Победы. Я был переполнен волнением и радостью, просто словами не передать.

Атмосфера, конечно, не как у телевизора. Когда выходили на трибуну мы проходили мимо рядов военнослужащих, которые участвовали на параде. Мое ощущение было как во сне, теперь уж впечатлений хватит на всю жизнь.

Раньше все смотрел по телевизору и когда действие происходит у тебя на глазах, понимаешь разницу – это небо и земля. Военная техника, их шум, рев, запах, энергетика шагающих воинов, их приветственные возгласы “УРА-А-А!!!” заряжают невиданной силой.

Сам я обычный сельский житель, работаю председателем сельского совета депутатов в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса. Благодарю организаторов “Диктанта Победы” и всех тех, кто помог мне воплотить мечту в реальность” – рассказал Павел Судико.

Кроме якутянина Павла Судико, путевки на парад получили молодые знатоки истории Республики Татарстан, Краснодарского края, Белгородской, Калужской, Самарской, Саратовской и Тамбовской областей.

Напомним, всероссийский «Диктант Победы» проводится в рамках проекта “Историческая память” партии «Единая Россия», с целью привить подрастающему поколению интерес к героической истории страны.