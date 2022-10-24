Якутянин рассказал, как быстро и легко подключил газ к дому

Зачастую главной сложностью в обеспечении дома газификацией является материальная сторона. Действительно, подключить газ к дому – затратное мероприятие. Решить вопрос с газификацией до наступления холодов и на выгодных условиях поможет Алмазэргиэнбанк. В банке действует кредит по льготной ставке, который можно направить и на автономную газификацию дома, если в населенном пункте нет газопровода и центрального отопления.

Воспользовался льготным кредитом житель Хангаласского улуса Семен БОРИСОВ, сотрудник Покровской детской школы искусств. В прошлом году он построил частный дом, но провести газификацию средств не хватало. Когда Семен Петрович узнал о льготной программе кредитования по газификации частных домов, то решил обратиться в республиканский банк за помощью.

«Наш участок находится в Покровске. В этом году через Алмазэргиэнбанк оформили кредит на газификацию дома – обошлось в 120 тысяч рублей. Что порадовало, это очень оперативное оформление кредита – 12 октября получили все документы, и наш дом уже подключен к газу! Поэтому могу сказать, что впечатления о сотрудничестве с банком остались самые приятные», — рассказал Семен Петрович.

Если у вас в селе нет газопровода или центрального отопления, вы можете автономно газифицировать конкретно свой дом. Достаточно подать заявку на льготную программу кредитования «Газификация жилого дома» по минимальной, сниженной ставке и подключить газ в дом на выгодных условиях.

Основные условия льготного кредита «Газификация жилого дома»:

Ставка — 10,5% годовых для зарплатных клиентов и пенсионеров АЭБ — держателей Карты жителя Якутии (в иных случаях — 11,5%).

Сумма — от 20 000 до 800 000 рублей.

Срок кредита – до 7 лет.

Страховка, залог и поручители — не требуются.

Стаж работы для заемщика — от 3 месяцев. Постоянное место работы/дохода — обязательно.

Необходимы документы на дом, технические условия на подключение газоиспользующего оборудования, договор подряда на строительно-монтажные работы по газификации.

Кредит на газификацию со льготными процентными ставками запущен в АЭБ при содействии Министерства промышленности и геологии Якутии в рамках реализации программы социальной газификации.

Узнать больше о льготном кредите «Газификация жилого дома» можно на сайте АЭБ или у оператора бесплатного круглосуточного контакт-центра банка по номеру: 8-800-100-34-22.