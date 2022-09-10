10.09.2022
11:44
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Происшествия

Якутянин расплатился «купюрой» банка прикола на 5000 и даже получил сдачу

В дежурную часть ОМВД России по Намскому району обратились работники продуктового магазина с заявлением о мошенничестве. Заявитель сообщил, что стал жертвой обмана при продаже товара.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 35-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый, находясь в магазине приобрел продукты питания на общую сумму свыше 1000 рублей, при этом расплатившись «билетом банка приколов» номиналом в «5000 рублей» и, получив на руки сдачу в размере 3971 рубля. Полученные преступным путем денежные средства, злоумышленник потратил на покупку алкогольной продукции.                                                 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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