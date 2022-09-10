Происшествия
Якутянин расплатился «купюрой» банка прикола на 5000 и даже получил сдачу
В дежурную часть ОМВД России по Намскому району обратились работники продуктового магазина с заявлением о мошенничестве. Заявитель сообщил, что стал жертвой обмана при продаже товара.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 35-летний мужчина.
Установлено, что подозреваемый, находясь в магазине приобрел продукты питания на общую сумму свыше 1000 рублей, при этом расплатившись «билетом банка приколов» номиналом в «5000 рублей» и, получив на руки сдачу в размере 3971 рубля. Полученные преступным путем денежные средства, злоумышленник потратил на покупку алкогольной продукции.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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