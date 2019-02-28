Якутянин распилил на дрова похищенные электроопоры

В МО МВД России «Верхоянский» обратился представитель организации энергоснабжения о том, что в период с 1 по 12 февраля в местности «Киргилях», похищено 10 деревянных опор электроснабжения «энергослес». Ущерб составил около 68 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен 36-летний житель пос.Батагай, работающий мастером в этой же организации. Мужчина признался, что похитил деревянные опоры для растопки гаража, расположенного во дворе его дома. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.