АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-28
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.76
 74.82
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.02.2019, 12:25
Финансы
Диалог для развития: Форум предпринимателей и предприятий открылся в Ленском районе
28.02.2019, 12:22
Экономика
Нефтегазовая компания Якутии решает важные социальные задачи
28.02.2019, 12:14
Происшествия
Якутянин распилил на дрова похищенные электроопоры
28.02.2019, 12:01
Финансы
Якутия будет сотрудничать с Центробанком РФ
28.02.2019, 11:54
Культура & Образование
Названы лучшие юные фермеры Якутии
28.02.2019, 11:41
Якутия
Автозимник трассы «Вилюй» закроют 1 апреля
28.02.2019, 11:29
Общество
Ревизоры со всей России соберутся в Якутске
28.02.2019, 11:18
Общество
Кто станет председателем Верховного суда Якутии?
28.02.2019, 11:16
Спорт
Якутские борцы узнали имена соперников
28.02.2019, 11:04
Экономика
Фонд капремонта проводит акцию «Год без хлопот»
28.02.2019, 10:51
Политика
Михаил Черосов: Механизм приема жалоб по обращению с ТКО максимально прост
28.02.2019, 10:37
Происшествия
Лжеинспектор Роспотребнадзора выманил деньги у жителя Якутии
28.02.2019, 10:24
Экономика
Якутии требуется 18 млрд рублей на строительство и ремонт школ
28.02.2019, 10:12
Происшествия
Названа предполагаемая причина страшного пожара в Якутске
28.02.2019, 10:03
Красота & Здоровье
Интервью
Педиатр Татьяна Дмитриева: Здесь работает много моих учеников…
28.02.2019, 9:51
Происшествия
В Якутске водитель сбил ребенка и уехал
28.02.2019, 9:38
Экономика
Оформи полис СК «Стерх» онлайн – получи возможность выиграть сертификат на 80000 рублей: остался всего один день!
28.02.2019, 9:24
Экология
Синоптики Якутии рассказали о погоде в первый день весны
28.02.2019, 9:11
Спорт
Чтоб успешно развиваться, нужно спортом заниматься
28.02.2019, 9:00
Происшествия
Стрельба в гостинице Якутска
28.02.2019, 8:46
Экономика
Осталось совсем немного времени для участия в конкурсе от АЭБ Капитал!
28.02.2019, 0:49
Общество
Сегодня день рождения политика и скульптора
28.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Четверг, 28 февраля 2019
27.02.2019, 23:58
Политика
Глава Якутии встретился с президентом Российской академии наук
27.02.2019, 23:52
Происшествия
В пострадавшем от пожара доме на улице Билибина ведутся восстановительные работы 
27.02.2019, 23:44
Происшествия
В Крест-Хальджай произведен запуск котельной по временной схеме
27.02.2019, 23:37
Культура & Образование
В школе поселка Депутатский патриотическое воспитание на первом месте
27.02.2019, 21:10
Общество
Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы
27.02.2019, 21:00
Общество
Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки
27.02.2019, 20:28
Экология
Анонс
В Вилюйске пройдет первый общественно-экологический форум
27.02.2019, 20:24
Происшествия
Страшный пожар в Якутске! Есть погибший
27.02.2019, 17:55
Общество
График плановых работ энергетиков на 28 февраля
27.02.2019, 17:45
Политика
Федот Тумусов: Миссия села – сбережение, развитие народа саха и сохранение уклада жизни
27.02.2019, 17:35
Экология
«Сахатранснефтегаз» возместил ущерб, причиненный лесному фонду в результате взрыва газопровода
27.02.2019, 17:20
Экология
Ди Каприо присоединился к петиции в защиту косаток
27.02.2019, 17:10
Общество
«Сахатранснефтегаз» на ярмарке вакансий представил рабочие места
27.02.2019, 16:55
Судебная хроника
Резонанс
Дело Уарова и Саввина: массовый отказ от свидетелей
27.02.2019, 16:40
Финансы
В Якутске пройдет XVIII Собрание контрольно-счетных органов РФ
27.02.2019, 16:32
Финансы
Александр Хорунов: Ленск заинтересован в более плотной работе с Алмазэргиэнбанком
27.02.2019, 16:15
Спорт
Игнатий Андросов — победитель SAKHA ARENA-4: «Он буквально вырвал победу из рук соперника»
27.02.2019, 16:00
Якутск
В Якутске отменили обряд с сжиганием чучела Масленицы
27.02.2019, 15:43
Культура & Образование
Экстра
В Якутске введен карантин для школьников с 1 по 8 классы
27.02.2019, 15:40
Экология
Фотофакт
Колымана и Ломоносов воссоединились после долгой разлуки!
27.02.2019, 15:25
Происшествия
Видео
Пьяница, укравший унты, через 4 дня совершил еще одну кражу
27.02.2019, 15:10
Судебная хроника
Директор «Единого юридического центра» останется в СИЗО
27.02.2019, 14:55
Экономика
ГУП ЖКХ: Доставка топлива в северные районы Якутии идет по графику
27.02.2019, 14:40
Происшествия
В поселке Мохсоголлох почти месяц горит мусорный полигон
27.02.2019, 14:25
Экономика
Железные дороги Якутии отправили первые тонны груза из Нижнего Бестяха
27.02.2019, 14:15
Культура & Образование
Анонс
Arco Artico представляет концерт «Начиная с классики…»
27.02.2019, 14:00
Судебная хроника
Больного туберкулезом якутянина отправили на принудительное лечение
27.02.2019, 13:45
Якутск
Объявление
Завтра в Якутске пройдет Единый информационный день
27.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Что грозит обладателям «неудачной» группы крови
27.02.2019, 13:15
Финансы
Дополнительный офис АЭБ в Сунтарском районе признан лучшим
27.02.2019, 12:45
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Представительство Хабаровского края при правительстве России
27.02.2019, 12:36
Общество
Воспоминания детей войны войдут в книгу к 75-летию Великой Победы
27.02.2019, 12:27
Финансы
Операционный доход АЭБ в 2018 году составил более 650 миллионов рублей
27.02.2019, 12:24
Судебная хроника
В Якутии рецидивист, выйдя из тюрьмы, убил собутыльника
27.02.2019, 12:14
Происшествия
В Якутске угнали машину с ребенком
27.02.2019, 12:12
Политика
Елена Борисова: Послания президента России и главы Якутии являются важнейшими ориентирами
27.02.2019, 12:09
Политика
В Якутии подписан важный указ
27.02.2019, 12:03
Красота & Здоровье
Якутяне проверились на ВИЧ и гепатит
27.02.2019, 11:55
Культура & Образование
Афиша
Легендарная группа «Чингис Хан» впервые даст концерт в Якутске
27.02.2019, 11:42
Спорт
Что готовит нам первый чемпионат республики по национальному многоборью?
27.02.2019, 11:36
Экология
27 февраля – международный день полярного медведя
27.02.2019, 11:22
Финансы
Алмазэргиэнбанк вошел в программу льготного кредитования субъектов МСП
27.02.2019, 11:10
Происшествия
В Якутии пожарные стали чаще выезжать на тушение горящего мусора
27.02.2019, 10:58
Экономика
Последствия несвоевременной оплаты взносов на капремонт
27.02.2019, 10:43
Происшествия
Полицейские раскрыли кражу якутских деликатесов
27.02.2019, 10:30
Культура & Образование
Для якутского Оскара собирают серебро
27.02.2019, 10:15
Экономика
Аэропорт «Якутск» внедрит drop-off и электронные посадочные талоны
27.02.2019, 10:03
Происшествия
На ледовой переправе в Ленском районе произошел разлив воды
27.02.2019, 9:51
Происшествия
В Якутске воры-сладкоежки украли из магазина конфеты на 5000 рублей
Архив новостей
Происшествия
28 февраля 2019, 12:14
48

Якутянин распилил на дрова похищенные электроопоры

В МО МВД России «Верхоянский» обратился представитель организации энергоснабжения о том, что в период с 1 по 12 февраля в местности «Киргилях», похищено 10 деревянных опор электроснабжения «энергослес». Ущерб составил около 68 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен 36-летний житель пос.Батагай, работающий мастером в этой же организации. Мужчина признался, что похитил деревянные опоры для растопки гаража, расположенного во дворе его дома. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
23.02.2019, 10:33
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло страшное ДТП
23.02.2019, 10:12
Общество
Глава Якутии поздравляет с Днем защитника Отечества
24.02.2019, 14:19
Происшествия
Сотрудники ГИБДД ловят нетрезвых водителей
24.02.2019, 13:54
Светская хроника
Instagram
Якутская звезда решила стать русалкой
25.02.2019, 16:50
Якутск
Мэрия продала очередной «Лэнд Крузер»
22.02.2019, 10:55
Происшествия
Крупный канал поставки наркотиков пресекли в Якутии
27.02.2019, 12:09
Политика
В Якутии подписан важный указ
25.02.2019, 9:12
Культура & Образование
Эксклюзив
Кумир молодежи Kit Jah дал сольный концерт
22.02.2019, 11:06
Общество
Сенсация
Более 4 млн рублей выиграл в лотерею житель Якутии
24.02.2019, 10:47
Спорт
Видео
Итоги нашумевшего турнира «Саха Арена»
24.02.2019, 10:29
Общество
Яркий и незабываемый праздник для мужчин «Железных дорог Якутии»
23.02.2019, 9:43
Происшествия
В Якутии горят автомобили, заброшенные и нежилые строения
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
28.02.2019

Нефтегазовая компания Якутии решает важные социальные задачи

Общество
28.02.2019

Кто станет председателем Верховного суда Якутии?

Происшествия
28.02.2019

Названа предполагаемая причина страшного пожара в Якутске

Экономика
28.02.2019

Оформи полис СК «Стерх» онлайн – получи возможность выиграть сертификат на 80000 рублей: остался всего один день!

Экономика
28.02.2019

Осталось совсем немного времени для участия в конкурсе от АЭБ Капитал!

Политика
27.02.2019

Глава Якутии встретился с президентом Российской академии наук

Происшествия
27.02.2019

В пострадавшем от пожара доме на улице Билибина ведутся восстановительные работы 

Общество
27.02.2019

Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы