Якутянин раскаялся слишком поздно

В ОМВД России по Хангаласскому району обратился житель п.Мохсоголлох с заявлением о краже пяти аккумуляторов с большегрузных автомобилей. Заявитель оценил ущерб в 10 000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за грабеж 27-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что потерпевший отсутствовал дома, и ночью проник на территорию частного дома. Злоумышленник похитил аккумуляторы и перенес их в ближайший лесной массив. По словам подозреваемого, на следующего утро он осознал, что сделал, и раскаялся о содеянном, ведь у него нет автомобиля, и аккумуляторы ему не нужны. Сбывать похищенное он не стал, поэтому не вернулся за ними в лес.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.