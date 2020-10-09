Якутянин проспал свою поимку

В Якутске росгвардейцы задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении мошенничества.

В ходе патрулирования Якутска наряд Росгвардии обратил внимание на мужчину, который спал на остановке по улице Лермонтова и по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

При проверке документов и сверкой с базами данных сотрудники установили, что с сентября этого года он находится в федеральном розыске, как скрывшийся от следственных органов МВД.

47-летний уроженец Верхневилюйского района, ранее судимый за совершение имущественного преступления, подозревается в совершении мошеннических действий с использованием электронных средств платежа и в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159.3 УК РФ.

Гражданин доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. О задержании сообщено инициатору розыска