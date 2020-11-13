Якутянин произвел фурор в Instagram

Феномен самого популярного якутского вайнера Владимира ДОРМИДОНТОВА не перестает удивлять — за короткое время собрал на своих два аккаунта dormidontov_ и dorm1dontov в совокупности около 180 тысяч подписчиков и буквально на днях они оба возглавили топ 10 блогеров Якутии, так аккаунт dormidontov_ уже который месяц стоит на первом месте, а dorm1dontov ворвался на 4 место. В якутской блогосфере такой случай произошёл впервые в истории, чтобы две страницы одного якутского блогера стали сразу лидерами в рейтинге, тем самым за рекордный срок стал одним из самых узнаваемых лиц Якутии и на его страницы подписан практически каждый пользователь Инстаграма из Якутии.

Вот что нам рассказал сам Владимир:

— Где это видано, чтобы простой парень, родом из деревни, занял такие лидирующие места в рейтинге, да еще сразу два аккаунта (смеется)?

Если серьёзно, блогеров в Якутии очень много, и то, что я в топе рейтинга, для меня что-то невероятное! Но это не только моя заслуга, но и моих любимых подписчиков, которые всегда меня поддерживают и ждут мои новые вайны, посты, а я в свою очередь, буду их и дальше радовать! Всем желаю здоровья и успехов!