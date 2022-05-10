10.05.2022
13:07
246
Якутия
Якутянин проехал на легендарном Т-34
Выпускник Намского техникума 2021 г. группы ПК 17-9 Яковлев Савва принял участие на параде, в честь Дня Победы на Красной площади. Савва проехал на легендарном танке ВОВ Т-34 в качестве механика водителя. Савва сам родом из Верхневилюйского улуса.
Источник: из соцсетей
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