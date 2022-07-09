09.07.2022
11:19
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Происшествия

Якутянин призывал смолян к расправе с чиновниками

Уроженца Якутии задержали в Смоленской области по подозрению в публичных призывах к расправе над чиновниками, возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС. Мужчина при задержании пытался скрыться от оперативников УФСБ России по Смоленской области. Сделать ему это не удалось, злоумышленника нашли и доставили в следственный отдел регионального управления, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической  деятельности, совершенные с использованием информационно — телекоммуникационных сетей»)», сообщила пресс-служба Смоленского управления ФСБ. 

Установлено, что в комментариях под постами в популярных региональных интернет-пабликах мужчина выступал с  предложением к общественности вместе учинить расправу над представителями власти. Соответствующие записи  злоумышленник размещал в социальных сетях несколько  десятков раз, выставляя на всеобщее обозрение и надеясь на всеобщее одобрение своих высказываний, призывая  пользователей расправляться с чиновниками. 

Фото: fsb.ru
Источник: ТАСС

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