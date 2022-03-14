Якутянин, долгое время насиловавший малолетних дочерей супруги, признан виновным

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 50-летнему жителю города Якутска. Он признан виновным в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних) и 22 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следствием и судом установлено, что подсудимый, проживая совместно со своей супругой и двумя ее дочерьми, в период с сентября 2013 по февраль 2020 года совершал сексуальное насилие в отношении девочек. На момент первых установленных следствием эпизодов преступной деятельности подсудимого девочкам было 6 и 10 лет.

Факт преступлений установлен в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Республики Саха (Якутия). На момент возбуждения уголовного дела мать девочек не была осведомлена о преступных действиях со стороны супруга.

В рамках расследования уголовного дела допрошено 15 свидетелей, проведено 10 судебных экспертиз, в том числе за пределами республики в ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России в г. Москве. Результат экспертизы дал однозначное заключение о множественном расстройстве сексуального предпочтения у злоумышленника.

В местах жительства подсудимого проведены обыски и установлены предметы, которые имеют доказательственное значение.

Приговором суда подсудимый признан виновным по все пунктам предъявленного ему обвинения. Он осужден к 23 годам лишения свободы, двум годам ограничения свободы с принудительным лечением у психиатра по месту отбывания наказания.

В адрес руководства школы, где обучались девочки, внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. По результатам их рассмотрения руководство и учителя школы привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.