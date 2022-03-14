14.03.2022
15:50
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Судебная хроника

Якутянин, долгое время насиловавший малолетних дочерей супруги, признан виновным

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 50-летнему жителю города Якутска. Он признан виновным в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних) и 22 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следствием и судом установлено, что подсудимый, проживая совместно со своей супругой и двумя ее дочерьми, в период с сентября 2013 по февраль 2020 года совершал сексуальное насилие в отношении девочек. На момент первых установленных следствием эпизодов преступной деятельности подсудимого девочкам было 6 и 10 лет.

Факт преступлений установлен в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Республики Саха (Якутия). На момент возбуждения уголовного дела мать девочек не была осведомлена о преступных действиях со стороны супруга.

В рамках расследования уголовного дела допрошено 15 свидетелей, проведено 10 судебных экспертиз, в том числе за пределами республики в ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России в г. Москве. Результат экспертизы дал однозначное заключение о множественном расстройстве сексуального предпочтения у злоумышленника.

В местах жительства подсудимого проведены обыски и установлены предметы, которые имеют доказательственное значение.

Приговором суда подсудимый признан виновным по все пунктам предъявленного ему обвинения. Он осужден к 23 годам лишения свободы, двум годам ограничения свободы с принудительным лечением у психиатра по месту отбывания наказания.

В адрес руководства школы, где обучались девочки, внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. По результатам их рассмотрения  руководство и учителя школы привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба СУ СК по Республике Саха (Якутия)
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