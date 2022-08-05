Якутянин признан виновным в незаконной рубке леса

Прокуратура города Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый в конце января 2022 года в отсутствие разрешительных документов с использованием бензопилы осуществил незаконную рубку сырорастущих деревьев породы «лиственница» в количестве 20 единиц. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду Российской Федерации, составила более 204 тыс. рублей.

Подсудимым причиненный ущерб частично возмещен в размере 70 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев. Судом также удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденного невозмещенной суммы ущерба в размере 134 тыс. рублей.