Якутянин признан лучшим футболистом Москвы

Артему Соколову из Мархи вручили золотой мяч

В конце декабря состоялось традиционное Общее собрание Московской федерации футбола. Мероприятие традиционно собирает всю футбольную общественность Москвы: в этот раз Общее собрание посетили руководители ведущих футбольных академий столицы, руководители профессиональных футбольных клубов, тренеры и игроки различных московских команд, известные игроки прошлого и ветераны футбола, сообщает «Спорт Якутии».

На общем собрании традиционно подводятся итоги года и проводится Церемония награждения наиболее отличившихся футбольных деятелей. Важнейшим событием в жизни Московской федерации футбола было подписание соглашения о сотрудничестве с Российским футбольным союзом, правительством Москвы и министерством спорта. Президент Московской федерации футбола Сергей АНОХИН доложил о результатах работы в данном направлении и рассказал о первых успехах работы по нему, в частности о будущем создании Региональных центров подготовки футболистов на базе нескольких ведущих московских футбольных школ. В последствии будет реорганизована вся система футбольной подготовки в Москве. Большое внимание было уделено массовому и женскому футболу, президент МФФ призвал руководителей футбольных школ, в которых есть отделения женского футбола, усилить контроль за подготовкой юных спортсменок.

В завершение встречи состоялась церемония награждения, в которой приняли участие: президент Московской федерации футбола Сергей Анохин, вице-президент МФФ Дмитрий БАКАТИН, генеральный директор МФФ Александр СТАРЦЕВ, а также известные и прославленные футболисты, Дмитрий АНАНКО и Валерий ШМАРОВ. Представители школы «Чертаново» получили семь наград: воспитанник якутской школы футбола Артем СОКОЛОВ признан лучшим игроком Москвы в своей возрастной категории (2003 г.р.), Дарья НОВИК стала лучшей юной футболисткой Москвы среди всех возрастов, а Ангелина ОСАУЛЕНКО была отмечена как лучший бомбардир среди женских команд спортивных школ (50 забитых мячей в 16 матчах). За победу на Спартакиаде учащихся были награждены тренеры юношеской и женской сборных Москвы: Игорь РОДЬКИН, Николай КОРОВКИН, Андрей РЗЯНИН и Роман ЕЗОПОВ.

Артем, правда, не смог принять участия в церемонии. Но золотой мяч за лучшего игрока столицы ему передали сотрудники клуба.

В эти дни Артем Соколов в составе главной команды подмосковного футбольного клуба «Чертаново» отправился на зимние сборы в Турцию. Команда ушла на зимний перерыв, занимая четвертую строчку в таблице ФНЛ, и имеет высокие шансы прорваться в российскую премьер-лигу. Сборы продлятся до 23 января, во время которых клуб сыграет три контрольных матча с ФК «Спартак» из Латвии, «Дунав» из Болгарии, а также «Волунтари» из Румынии.

Напомним, что Артем Соколов стал самым юным дебютантом Футбольной национальной лиги в 2019 году. Он сыграл свой первый матч за основную команду «Чертаново» с ФК «Химки». В составе сборной России U-17 он провел три матча на чемпионате Европы и забил три гола.

После зимнего перерыва, первый матч подмосковный клуб в рамках ФНЛ проведет 9 марта с «Краснодаром-2».