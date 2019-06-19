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Якутянин принял участие в заседании Правительственной комиссии

Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко провёл заседание Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. В заседании приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, представители парламента, главы регионов. Республику Саха (Якутия) на мероприятии представлял первый заместитель председателя Правительства республики Алексей Стручков.

Главными темами заседания стали сбалансированность бюджетной системы, план реализации стратегии пространственного развития, а также развитие моногородов.

«Основное направление – это выполнение национальных проектов, которые мы запустили в прошлом году и которые должны помочь достичь всех целей национального развития, определённых Президентом страны», – подчеркнул Виталий Мутко.

По мнению Виталия Мутко, для достижения целей национальных и федеральных проектов в заданные сроки важно отрегулировать бюджетные отношения таким образом, чтобы в максимально сжатые сроки довести денежные средства до конкретных исполнителей.

Напомним, что в Республике Саха (Якутия) из 78 федеральных национальных проектов реализуется 52 региональных проекта. Общая сумма запланированного финансирования на 2019-2024 годы составляет 142,7 млрд. рублей, в том числе за счет федерального бюджета — 88,77 млрд. рублей, за счет консолидированного бюджета республики — 45,85 млрд. рублей и внебюджетных источников — 8,08 млрд. рублей.

Вопросы исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов, а также предстоящую работу по оценке эффективности их выполнения, осветил первый заместитель министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин. В своем докладе он особо поблагодарил субъекты РФ за проводимую взвешенную долговую политику.

Проект методики оценки налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований был представлен заместителем министра финансов РФ Владимиром Колычевым.

Внедрение новой методики даст возможность проводить на регулярной основе мониторинг и оценку «налоговых расходов» бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и осуществлять на основании такой оценки их пересмотр или уточнение тех или иных режимов их действия, что позволит повысить эффективность управления бюджетными средствами.

Кроме того, на заседании комиссии обсуждался проект плана реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, представленный заместителем министра экономического развития Вадимом Живулиным.

Источник: Секретариат первого заместителя председателя Правительства Республики Саха (Якутия).
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