24.06.2022
16:15
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Спорт
Якутянин принес первую золотую медаль России на Чемпионате мира по мас-рестлингу!
Дмитрий Саввин из Якутии — новый чемпион мира по мас-рестлингу — сообщает телеграм-канал ЯСИА.
Дмитрий Саввин принес первую золотую медаль сборной России во второй соревновательный день чемпионата мира по мас-рестлингу. В финале он со счетом 2:1 сразил мадьыны из Кыргызстана.
Фото: https://t.me/ysiaru
Источник: https://t.me/ysiaru
#мас-рестлинг#республика саха (якутия)#чемпионат мира по мас-рестлингу#Якутия#Якутянин принес первую золотую медаль России на Чемпионате мира по мас-рестлингу!
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