24.06.2022
16:15
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Спорт

Якутянин принес первую золотую медаль России на Чемпионате мира по мас-рестлингу!

Дмитрий Саввин из Якутии — новый чемпион мира по мас-рестлингу — сообщает телеграм-канал ЯСИА.

Дмитрий Саввин принес первую золотую медаль сборной России во второй соревновательный день чемпионата мира по мас-рестлингу. В финале он со счетом 2:1 сразил мадьыны из Кыргызстана.

Фото: https://t.me/ysiaru
Источник: https://t.me/ysiaru

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