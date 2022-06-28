28.06.2022
10:02
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Судебная хроника

Якутянин приговорен по уголовному делу о краже жеребят

Прокуратура Томпонского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

В суде установлено, что подсудимый, зная о свободном выпасе лошадей одного из сельскохозяйственных кооперативов, осенью 2021 застрелил двух жеребят. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, при досмотре его автомобиля установлены разделанные туши. 

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Судом также удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба в размере 170 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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