Судебная хроника
Якутянин приговорен по уголовному делу о краже жеребят
Прокуратура Томпонского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).
В суде установлено, что подсудимый, зная о свободном выпасе лошадей одного из сельскохозяйственных кооперативов, осенью 2021 застрелил двух жеребят. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, при досмотре его автомобиля установлены разделанные туши.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.
Судом также удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба в размере 170 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
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