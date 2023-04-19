Якутянин преодолел самый сложный ультратрейл на планете

Якутянин вошел в топ лучших бегунов китайского ультратрейла.

Дистанцию в 110 километров Григорий Максимов преодолел шестым в своей возрастной категории

Якутянин Григорий Максимов в очередной раз принял участие в китайском ультратрейле. Несмотря на полученную прямо перед стартом травму, спортсмен преодолел дистанцию 110 километров шестым в своей возрастной категории. Отметим, что Ultra Trail Ninghai by UTMB входит в серию стартов, объединяющих самые сложные ультратрейлы на планете.

Якутский атлет преодолел дистанцию за 15 часов 41 минуту, став шестым в возрастной категории и 47-м в абсолютном зачете среди почти 2000 участников забега.

«Функционально Григорий был готов, но картину испортила небольшая спортивная травма перед стартом. Погодные условия и трассу не буду учитывать. Получается, даже в таком состоянии смог войти в топ-10 в своей возрастной категории. Сделали анализ подготовки и выступления», — сказала тренер спортсмена Марфа Троева.

Для Григория Максимова трейловый бег является хобби, которое он успешно совмещает с профессиональной деятельностью в Китае. Якутянин не раз занимал призовые места на ультрадлинных дистанциях, а в 2020 году стал победителем на 50-километровой дистанции.