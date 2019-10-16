Якутянина осудят за нападение на росгвардейца

Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование по уголовному делу из категории «прошлых лет». Уголовное дело возбуждено в марте 2017 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ в отношении гражданина иностранного государства, который в марте 2017 года применил насилие в отношении сотрудника войск национальной гвардии России, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей.

В марте 2017 года мужчина находился в увеселительном заведении и во время танцев повредил предметы интерьера, вел себя агрессивно. Администратор заведения использовала кнопку тревожной сигнализации, и на вызов прибыли сотрудники Росгвардии. На предложение сотрудников проследовать для разбирательства буйный посетитель не согласился и нанес одному из бойцов удары по различным частям тела.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, и после рассмотрения дела в порядке административного судопроизводства он скрылся от следствия и на протяжении двух лет прятался за пределами Российской Федерации. Следствием он был объявлен в международный розыск.

15 июля 2019 года мужчину задержали на границе по заочному решению суда об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По этапу его доставили в город Нерюнгри для проведения следственных и процессуальных действий.

Следствием полностью доказана вина задержанного гражданина в совершенном преступлении, ему предъявлено обвинение, свою вину он полностью признал и раскаялся в содеянном.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.