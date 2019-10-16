16.10.2019
16:55
96

Судебная хроника

Якутянина осудят за нападение на росгвардейца

Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование по уголовному делу из категории «прошлых лет». Уголовное дело возбуждено в марте 2017 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ в отношении гражданина иностранного государства, который в марте 2017 года применил насилие в отношении сотрудника войск национальной гвардии России, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей.

В марте 2017 года мужчина находился в увеселительном заведении и во время танцев повредил предметы интерьера, вел себя агрессивно. Администратор заведения использовала кнопку тревожной сигнализации, и на вызов прибыли сотрудники Росгвардии. На предложение сотрудников проследовать для разбирательства буйный посетитель не согласился и нанес одному из бойцов удары по различным частям тела. 

Мужчина был доставлен в отдел полиции, и после рассмотрения дела в порядке административного судопроизводства он скрылся от следствия и на протяжении двух лет прятался за пределами Российской Федерации. Следствием он был объявлен в международный розыск.

15 июля 2019 года мужчину задержали на границе по заочному решению суда об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По этапу его доставили в город Нерюнгри для проведения следственных и процессуальных действий.

Следствием полностью доказана вина задержанного гражданина в совершенном преступлении, ему предъявлено обвинение, свою вину он полностью признал и раскаялся в содеянном.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх