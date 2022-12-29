Якутянин предстанет перед судом за незаконный вылов осетра

В Верхневилюйском районе прокуратура направила в суд уголовное дело по факту незаконной добычи сибирского осетра.

Прокуратура Верхневилюйского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами РФ).

Предварительным расследованием установлено, что в августе 2021 года в Верхневилюйском районе обвиняемый, в отсутствие разрешительных документов на вылов особо ценных водных биологических ресурсов, действуя умышленно, вопреки установленным правилам рыболовства, совершил незаконную добычу рыбы вида сибирский осетр в количестве 4 особей.

Сумма причиненного ущерба составила более 640 тыс. рублей, который мужчиной в ходе расследования уголовного дела возмещен в полном объеме.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.