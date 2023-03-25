Якутянин, пожелавший смерти землякам на СВО, принес извинения

В Мегино-Кангаласском районном суде приступили к рассмотрению уголовного дела по обвинению Павла Барышева в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ (ст.280.3 ч.1 УК РФ, лишение свободы до трех лет).

Ранее Барышев дважды привлекался к административной ответственности. Тгк @sakhapress1 напоминает, первое дело возбудили за то, что он 9 ноября общался в соцсети с неизвестными людьми, в прямом эфире поддерживал Украину, демонстрировал запрещенную символику и всячески поносил мобилизованных якутян. Он пожелал, чтобы те якутяне, кто ушел на СВО, «умерли первыми». Видеозапись этой беседы Б. выложил 9 ноября в ватсапе в группе «Тумсуу» со 122 участниками.

За это районный суд 18 ноября отправил его под арест на 15 суток (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Второе дело в отношении Барышева возбудили за то, что он, общаясь с жителями Украины в соцсети «Чат-рулетка» (точную дату не помнит) завил дословно, как указано в решении суда: «желаю, чтобы все якуты, которые поехали воевать в Украину, погибли». Видеозапись этого разговора Б. выложил 13 ноября в ватсапе в той же группе «Тумсуу».

За это районный суд 9 декабря оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Якутян возмутило поведение Павла, они обещали найти и наказать его. Испугавшись, Барышев принес свои извинения.

«Хочу попросить прощения у всего якутского народа. Поддавшись украинской пропаганде, сказал: «Пусть якутяне, поехавшие на СВО, погибнут». Признаю, что сказал ошибочные слова. Пожалуйста, простите меня. Пусть все якутяне возвратятся живые и здоровые. Пожалуйста, простите меня», сообщает тгк @sakhapress1