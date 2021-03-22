22.03.2021
09:34
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Происшествия

Якутянин пожаловался на незаконное увольнение

В прокуратуру Томпонского района Якутии обратился работник муниципального учреждения с заявлением о нарушении его трудовых прав.

Установлено, что работодателем грубо нарушена процедура увольнения работника, выразившаяся в лишении его права предоставить письменные пояснения при проведении служебной проверки. После его увольнения сокращена ставка работника.

По результатам проверки на незаконный приказ об увольнении прокуратурой принесен протест, в адрес руководителя муниципального учреждения внесено представление с требованием устранить нарушение трудового законодательства. По итогам их рассмотрения ставка работника возвращена в муниципальное учреждение, работник восстановлен в прежней должности.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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