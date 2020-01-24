Якутянин пожалел о знакомстве с этой дамой

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии обратился 48-летний житель Нерюнгри. Мужчина сообщил, что из его квартиры похищены 10 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, которой оказалась 37-летняя местная жительница.

Как выяснилось, потерпевший познакомился с подозреваемой в гостях у своего товарища, где они вместе распивали спиртные напитки. После застолья заявитель пригласил даму к себе продолжить банкет, на что та согласилась. Когда понадобилась очередная порция алкоголя, мужчина достал деньги из тумбочки и отправился в магазин. А в это время гостья решила проверить, нет ли там ещё денег. Обнаружив в тумбочке 10 000 рублей, женщина присвоила их себе. По возвращении хозяина квартиры злоумышленница выпила ещё пару рюмок и спешно засобиралась домой. Уже позже, когда потерпевший обнаружил пропажу, стало понятно, почему новоиспечённая знакомая так быстро удалилась.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Уважаемы граждане! Сотрудники полиции предупреждают, что квартирные кражи – наиболее часто совершаемые преступления против собственности. Будьте бдительны, не стоит доверять малознакомым лицам и оставлять их одних в своей квартире. Помните, что сохранность вашего имущества зависит в первую очередь от вас самих!