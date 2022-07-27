Якутянин потерял на «биржевых играх» несколько миллионов рублей

В начале июля 44-летний житель г.Удачный, работающий водителем наткнулся на рекламу инвестиций, якобы от именитого банка. Пройдя по ссылке мужчина оставил свой номер телефона, после чего к нему поступил звонок с телефонного номера 8495-19-15-190, где неизвестный представился Филатовым Романом Андреевичем и предложил скачать и установить приложение «SWYCH CORP». На первый взгляд это площадка была легка и понятна в использовании. Мошенники стали предлагать клиенту вложить деньги на депозит, после чего заявитель оформил кредиты на сумму 725 тысяч рублей и перевел их через приложение «Binance». Через несколько дней, в приложении стала высвечиваться прибыль, с мужчиной связались и предложили «застраховать» свои деньги, для чего требовалось внести еще более 4 тысяч долларов. Всего под различными предлогами, в течении 3 недель он внес 2 млн 854 тысячи рублей, которые брал в кредит. Последующие попытки вывести какую-либо наличность со счета оказались безуспешны.

На сегодняшний день онлайн-трейдинг является одним из популярных видов заработка, который всегда связан с риском колоссальных убытков и множеством предложений от «липовых контор». Начинающим инвесторам следует помнить, что перечень настоящих брокерских контор размещен на официальном сайте Центробанка РФ, все остальные – это мошенники! Помните, что навязчивая реклама в сети, обещающая быстрый заработок всего за несколько сделок без изучения теоретических основ работы на бирже, может привести к плачевному исходу в виде лишения всех ваших денежных средств, в т.ч. заемных.