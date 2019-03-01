Якутянин потерял бдительность и стал очередной жертвой мошенников

В середине февраля житель Алданского района решил взять кредит с целью приобретения автомобиля на сумму 300 000 рублей. Мужчина оставил заявку на получение кредита на одном из сайтов банка в интернете.

Через некоторое время мужчине перезвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником банка. Она сообщила об одобрении кредита и для того чтобы получить кредит мужчине нужно перевести некий процент от суммы, то есть 5 250 рублей. Мужчина осуществил данный перевод на указанную банковскую карту. После перевода потерпевшему поступил еще один звонок. Звонивший представился начальником службы безопасности финансового отдела банка и сообщил, что нужно оплатить страхование кредита в размере 21 000 рублей. Потерпевший вновь осуществил перевод денежных средств на указанный счет.

Таким образом, псевдо-сотрудники банка неоднократно перезванивали потерпевшему и называли различные суммы якобы на оплату различных услуг и страховок. За все время общения с мошенниками потерпевший перевел им 93 956 рублей, что является для него значительным ущербом.

Мужчина пояснил, что неоднократно видел по телевидению предупреждающую о мошенниках информацию, слышал профилактические материалы по радио, а также видел информационные баннеры расположенные в черте города, но потерял бдительность и стал очередной жертвой мошеннических действий.

МВД по Республике Саха (Якутия) напоминает: не доверяйте телефонным звонкам неизвестных лиц, какими-бы инстанциями и организациями они не пытались прикрываться. Не доверяйте неизвестным лицам, которые предлагают Вам совершить различные финансовые операции, посредством перевода денежных средств за оформление кредита и других услуг.