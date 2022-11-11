11.11.2022
11:15
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Судебная хроника

Якутянин поплатится за мечты о богатстве

Прокуратура Верхневилюйского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). 

По версии следствия, в мае 2022 года в Верхневилюйском районе обвиняемый, занимая должность председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения решил похитить вверенные ему денежные средства.

Реализуя свой преступный умысел, он растратил денежные средства, поступившие на расчетный счет кооператива в виде субсидии на поддержку сельского хозяйства, совершая в сети «Интернет» ставки в виртуальных букмекерских конторах. В результате преступных действий обвиняемого организации причинен ущерб на сумму свыше 400 тыс. рублей. 

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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