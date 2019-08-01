Якутянин попался при угоне «Жигулей»

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный попытался угнать принадлежащий ему автомобиль «Жигули». Мужчина пояснил, что автомобиль был припаркован возле дома.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за угон и кражу, житель г. Якутск.

Установлено, что злоумышленник вечером после прогулки возвращался домой. У подозреваемого была сломана нога и по пути сильно разболелась. Тогда, у злоумышленника возник злой умысел и решил похитить чужое транспортное средство. Мужчина приметил припаркованный во дворе «Жигули» и чуть спущенные окна со стороны водителя. Подозреваемый проник в салон, но не успел проехать и пару метров, как сработало противоугонное средство.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание лишение свободы на срок до пяти лет.