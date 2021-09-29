Якутянин попался на уловку мошенников, «везущих» авто из Японии

В Отдел МВД России по Нюрбинскому району обратился житель села Антоновка с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем, под видом поставки грузового авто, похитило у него более 1 млн 300 тысяч рублей.

Было установлено, что в начале марта т.г. заявитель увидел на одном из популярных ресурсов объявление о поставках грузовой техники под заказ с аукционов Японии по привлекательным ценам. Заинтересовавшись предложением, он связался с менеджером компании. После заключения агентского договора, цена грузового автомобиля вместе с таможенным оформлением и доставкой составила 1 330 000 рублей. После чего потерпевший перечислил на указанные ему реквизиты денежные средства различными частями. Однако в оговоренные сроки машина так и не прибыла в пункт назначения. Все попытки связаться с продавцом оказались безрезультатны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории Приморского края, оперативниками ОМВД России по Нюрбинскому району был установлен подозреваемый – им оказался 25-летний житель г. Владивосток, который дал признательные показания и возместил причиненный ущерб. Выяснилось, что мужчина действовал от имени фиктивно созданного ООО, которое впоследствии было ликвидировано.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.