Якутянин помог юношеской сборной России обыграть Германию

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 19 лет) обыграла команду Германии со счетом 3:1⠀во втором матче отборочного раунда чемпионата Европы. Встреча прошла в Греции.

Российский полузащитник, якутянин Артем СОКОЛОВ провёл на поле 77 минут и забил первый гол, матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной России.

Россия досрочно обеспечила себе выход в Элитный раунд, который пройдет весной. В заключительном туре наша сборная сыграет с командой Фарерских островов. Матч пройдет 16 ноября в 16:00. Об этом сообщает инстаграм футбольного клуба «Химки».

Ранее выход в элитный раунд по итогам отборочного турнира себе обеспечили сборные Австрии, Венгрии, Грузии, Дании, Исландии, Италии, Норвегии, Украины, Финляндии и Чехии.

Элитный отборочный раунд пройдет весной 2022 года, команды будут разделены на семь групп, победители квартетов отправятся на чемпионат Европы, автоматическую путевку в эту стадию отбора получила первая сборная рейтинга — команда Португалии, сообщает ТАСС.