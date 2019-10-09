Якутянин получил пост в Челябинской области

Владимир АТАМАНЧЕНКО назначен гендиректором ЮУ КЖСИ, сообщают Челябинские СМИ.

Гендиректором АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» назначен Владимир Атаманченко. Соответствующее решение было принято наблюдательным советом организации, сообщает Накануне.RU со ссылкой на пресс-службу ЮУ КЖСИ.

Атаманченко назначен сроком на пять лет. К обязанностям руководителя он приступил с 7 октября.

Ранее Владимир Атаманченко работал в руководящем составе коммерческого банка ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в Якутске, был избран депутатом V созыва Ил Тумэна от Гагаринского округа столицы.

В апреле наблюдательный совет АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» принял заявление о досрочном прекращении полномочий по соглашению сторон от генерального директора Натальи САЛЕЕВОЙ.

ЮУ КЖСИ на 100% принадлежит министерству имущества Челябинской области.