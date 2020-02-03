Якутянин получил личное приглашение Юрия Башмета

Студент Высшей школы музыки РС(Я) Алексей Адамов (фагот), получил личное приглашение в Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета для концертного тура Сочи-Москва.

Это не первое приглашение, Алексей уже выступал вместе с оркестром Юрия Башмета в летнем турне по лучшим концертным залам Кореи (Сеул), Китая (Пекин, Шанхай), Сингапура и России (Москва, Владивосток).

Фаготист Алексей Адамов – лауреат международных конкурсов, в Высшей школе музыки учится на первом курсе кафедры концертных духовых и ударных инструментов.

Еще один талантливый студент Высшей школы музыки готовится к творческой поездке в Сочи: Тимофей Симоненко (фортепиано), лауреат международных конкурсов, ученик 11 класса отделения фортепиано, класс преподавателя Сергея Иннокентьевича Лебедева. Тимофей получил приглашение в образовательный центр «Сириус» в городе Сочи.

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

