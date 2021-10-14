Якутянин покупал биткоины на выручку от интернет-магазина наркотиков

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. По версии следствия обвиняемый в период с 1 марта 2021 года по 29 апреля 2021 г., действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами по сети Интернет, поставлявшими ему наркотические средства, организовал интернет-магазин по незаконной продаже наркотиков, распространил путем раскладки по тайникам в г.Якутске две присланные ему партии наркотиков, однако полностью их сбыть не успел из-за задержания сотрудниками полиции, которые изъяли у него остатки нереализованных партий наркотиков.

Кроме того, будучи наркозависимым, он также приобретал и хранил наркотические средства для личного употребления. Заработанные от продажи наркотиков денежные средства в сумме более полумиллиона рублей обвиняемый легализовал путем пересылки полученных в виде вознаграждения биткоинов на легальную виртуальную биржу и последующей продажи их за рубли.

Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.3ст.30 – п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, по сети Интернет, в крупном размере), двух эпизодов по ч.3ст.30 – ч.1 ст.228 УК РФ (покушение на приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере), одного эпизода по ч.1 ст.228 УК РФ (приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.