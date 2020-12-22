Якутянин поймал краснокнижную рыбу и поплатился за это

Кобяйский районный суд Республики Саха (Якутия) вынес обвинительный приговор местному жителю за незаконный вылов биоресурсов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.





Факт незаконной добычи был выявлен оперуполномоченными уголовного розыска Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте совместно с сотрудниками Ленского Территориального Управления Федерального Агентства по Рыболовству во время операции «Путина — 2020».





Установлено, что 61-летний местный житель ловил в акватории реки Лена краснокнижную рыбу в период нереста. При осмотре принадлежащего ему маломерного судна транспортными полицейскими были обнаружены и изъяты 19 живых особей осётра сибирского и один налим. Фигурант использовал рыболовную сеть кустарного производства. Рыба была выпущена в естественную среду обитания.



Незаконными действиями браконьера водным биологическим ресурсам причинён ущерб на сумму свыше шести миллионов рублей.





Уголовное дело, возбуждённое отделом дознания Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», было направлено в Кобяйский районный суд Республики Саха (Якутия).



Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.



Приговор вступил в законную силу.