Якутянин похитил кижуча из рыбной лавки

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась работница рыбной лавки с заявлением о хищении рыбы стоимостью 3 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 43-летнего подозреваемого.

Установлено, что подозреваемый приехал на рынок. Он приметил, что в одном из торговых мест отсутствует продавец. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник похитил рыбу с прилавка и загрузил её в свое авто. Когда его попытался остановить продавец с соседней лавки, мужчина спешно скрылся. Похищенную рыбу, подозреваемый успел употребить в пищу, оставив только голову.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.