15.02.2020
11:31
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Происшествия

Якутянин похитил кижуча из рыбной лавки

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась работница рыбной лавки с заявлением о хищении рыбы стоимостью 3 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 43-летнего подозреваемого.

Установлено, что подозреваемый приехал на рынок. Он приметил, что в одном из торговых мест отсутствует продавец. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник похитил рыбу с прилавка и загрузил её в свое авто. Когда его попытался остановить продавец с соседней лавки, мужчина спешно скрылся. Похищенную рыбу, подозреваемый успел употребить в пищу, оставив только голову. 

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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