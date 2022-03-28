28.03.2022
16:42
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Общество

Якутянин погиб во время выполнения спецоперации в Украине

Во время военной спецоперации в Украине погиб якутянин Яшнар Бекназаров из Пеледуя Ленского района. Об этом сообщает yakutia-daily.ru.

Яшнар в 2013 году окончил Пеледуйскую школу и поступил в Рязанское высшее десантное училище. Участвовал в параде Победы на Красной площади. После окончания учебы был распределен на Камчатку, где служил до марта 2022 года. В марте был командирован в Украину. Яшнар Бекназаров погиб, исполняя воинский долг.

Его земляки подготовили видео. Вечная память герою!

Источник: yakutia-daily.ru.
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