Якутянин погиб во время выполнения спецоперации в Украине

Во время военной спецоперации в Украине погиб якутянин Яшнар Бекназаров из Пеледуя Ленского района. Об этом сообщает yakutia-daily.ru.

Яшнар в 2013 году окончил Пеледуйскую школу и поступил в Рязанское высшее десантное училище. Участвовал в параде Победы на Красной площади. После окончания учебы был распределен на Камчатку, где служил до марта 2022 года. В марте был командирован в Украину. Яшнар Бекназаров погиб, исполняя воинский долг.

Его земляки подготовили видео. Вечная память герою!