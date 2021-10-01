01.10.2021
16:37
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Путешествия & Отдых

Якутянин погасил крупный долг за коммунальные услуги, чтоб выехать за границу

Якутянин оплатил задолженность за ЖКХ, чтобы беспрепятственно выехать за пределы страны на отдых. 

В Якутском городском отделении судебных приставов на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности по коммунальным платежам в размере более 400 тыс. рублей.

Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения долговых обязательств.

Житель г. Якутска не оплатил выставленные за потребление коммунальных услуг счета, в связи с чем, в числе прочих мер принудительного исполнения, сотрудником ведомства вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации.

Данная мера побудила неплательщика оплатить долг в полном объеме. После поступления денежных средств на депозитный счет структурного подразделения Управления и перечисления их взыскателям — управляющей компании и ресурсоснабжающим организациям — судебным приставом вынесено постановление об отмене ограничения в праве выезда за границу.      

Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)
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