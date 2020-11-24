Якутянин подшофе совершил преступление

Следователями ОМВД России по Оленёкскому району Якутия завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Установлено, что 29-летний мужчина, находясь в селе Оленёк, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приметил припаркованный возле магазина снегоход. Злоумышленник, убедившись, что владелец совершает покупку, завёл чужую технику и направился в соседнее село Харыялах, расположенное через реку. Доехав до места, он бросил технику в лесу рядом с населённым пунктом.

Однако скрыться ему не удалось. Сотрудники полиции задержали злоумышленника недалеко от места обнаружения транспортного средства.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.