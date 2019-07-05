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Якутянин подкинул чужой паспорт на место преступления

В дежурную часть полиции Амгинского района Якутии обратился местный житель с заявлением о краже ружья из его дома. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили паспорт, принадлежащий 74-летнему мужчине. Вскоре сотрудники уголовного розыска нашли его владельца.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже ружья причастен 26-летний пасынок владельца найденного паспорта. Подозреваемый уже имеет судимость за кражу.

Выяснилось, что он ранее похитил паспорт у своего отчима, чтобы тот не смог получить пенсию. По словам молодого человека, его не устраивало то, что отчим тратил пенсию на покупку алкоголя и распивал спиртное вместе с его матерью. Во время совершения кражи ружья у злоумышленника возник преступный умысел, и он намерено подкинул на место происшествия паспорт отчима, чтобы подозрения пали на него.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.325 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

А также возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 226 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха(Якутия).
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