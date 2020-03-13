Якутянин подговорил 18-летнего приятеля украсть деньги

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии с заявлением по факту хищения денежных средств с банковских карт обратилась местная жительница.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые. Ими оказались 22-летний и 18-летний местные жители.

Выяснилось, что в феврале текущего года заявительница потеряла свою сумку, в которой находились три банковские карты. Потерю нашел 22-летний молодой человек и решил воспользоваться находкой. Банковские карты не были оснащены функцией бесконтактной оплаты, поэтому расплатиться в магазинах он не смог. Тогда он нашел другой способ. Подозреваемый попросил своего 18-летнего товарища помочь ему вывести деньги через игровой профиль сервиса распространения компьютерных игр и программ, на что тот согласился. Таким образом, молодым людям удалось пополнить баланс своего игрового профиля за чужой счёт на сумму 49 350 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».