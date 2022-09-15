Якутянин подбил 14-летнего подростка украсть мотоцикл

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже обратился житель Мирного. Потерпевший рассказал, что неизвестные путем свободного доступа похитили принадлежащий ему мотоцикл «Yamaha». Ущерб составил 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В ходе оперативно — разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастны ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 18 — летний местный житель и его 16 — летний приятель.

По данным следствия, 18–летний молодой человек, проходя мимо многоквартирного дома, заметил стоящий около входа в подъезд мотоцикл и решился на совершение преступления. С целью реализации корыстного умысла он уговорил своего несовершеннолетнего товарища отправиться с ним на кражу. В темное время суток подозреваемые, убедившись в отсутствии противоугонных устройств, откатили транспортное средство подальше от места парковки, завели и впоследствии спрятали в лесополосе. Похищенный транспорт они планировали сбыть.

Возбуждено уголовное дело по п «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Также в отношении 18–летнего фигуранта решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 150 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».